Tropische Temperaturen treiben Zahl der Badegäste in die Höhe

Anzeige

Der heißestes Sommer seit Jahren beschert den Freibädern der Region Besucherrekorde. Der Badesee in Heddesheim, das städtische Freibad in Ladenburg und das Waldschwimmbad in Schriesheim erleben einen regelrechten Ansturm auf das kühle Nass.

In Heddesheim, wo erst kürzlich der 200 000. Besucher am Ufer des Sees begrüßt wurde, ist die Zahl inzwischen auf eine Viertelmillion geklettert. Das erklärte Bürgermeister Michael Kessler auf Anfrage. 450 000 Euro hatte die Gemeinde als Einnahmen aus Benutzungsgebühren kalkuliert. Dank des Zustroms wird das Defizit von rund 240 000 Euro um 55 000 Euro reduziert. 240 000 Besucher hat das Bad durchschnittlich pro Jahr, eine Zahl, die schon jetzt überschritten wird. Der Jahrhundertsommer 2003 mit rund 460 000 Badegästen ist allerdings noch nicht erreicht. Den bislang schlechtesten Sommer erlebte Heddesheim 2007 mit rund 160 000 Besuchern.

Die Freibäder im Überblick Heddesheim: Öffnungszeiten: 8 bis 20 Uhr (Kassenschluss: 19.30 Uhr) Eintrittspreise: Erwachsene vier Euro; Kinder und Jugendliche (7 bis 17 Jahre) 2,50 Euro; Familien neun Euro. An der Fohlenweide 7 68542 Heddesheim Telefon: 06203/4048784 Internet: www.heddesheim.de/badesee Ladenburg: Öffnungszeiten: 9 bis 20 Uhr (Dienstag bis Sonntag, Montag erst ab 11 Uhr; Kassenschluss: 19.30 Uhr). Eintrittspreise: Erwachsene vier Euro, ermäßigt 2,50 Euro (Kinder bis 6 Jahre frei). Neckarstraße 60 68526 Ladenburg Telefon: 06203/31 62 Internet:www.ffl-ladenburg.de (Förderverein, Link zur Stadt) Schriesheim: Öffnungszeiten: 10 bis 18.30 Uhr (IEWS-Mitglieder ab 8 Uhr bis 21 Uhr). Eintrittspreise: Erwachsene vier Euro; Kinder, 6 bis 14 Jahre, ein 1 Euro; Jugendliche 15 bis 17 Jahre, 2 Euro. Adresse: Talstraße 186 69198 Schriesheim Telefon: 0 62 03/66 00 11 Internet: www.waldschwimmbad-schriesheim.de

In Ladenburg nennt Bürgermeister Stefan Schmutz auf Anfrage rund 71 000 Besucher (Stand 31. Juli). Mit Einnahmen von 200 000 Euro hat der Kämmerer gerechnet, der Zuschussbedarf der Einrichtung liegt bei rund 400 000 Euro. Schon jetzt sind 108 Prozent der Einnahmen erreicht. Welche Auswirkungen das auf das Defizit habe, sei erst nach Ende der Saison klar, heißt es aus dem Rathaus. In den Jahren 2002 bis 2017 ermittelte die Stadt im Schnitt 85 000 Badegäste pro Jahr. In der bislang besten Saison 2003 gab es rund 116 000 Gäste, im schlechtesten Sommer 2002 waren es wenig mehr als 50 000.