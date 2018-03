Trotz digitaler Medien sind Bücher stark gefragt

Anzeige

„Wir versuchen, möglichst immer topaktuell zu sein“, nennt Krämer einen weiteren Grund für den Erfolg. Was in Zeitung, Fernsehen und Literaturkreisen hoch gehandelt wird, ist häufig auch im Regal der Bibliothek zu finden. Außerdem geben Krämer und ihre beiden Mitarbeiterinnen gerne Tipps. „Die Leser wissen, wen sie fragen können“, hebt die Chefin die persönliche Kundenbetreuung hervor. Einmal im Monat erhalten die Leser außerdem einen Newsletter per E-Mail, der über Neuzugänge im Bestand und über andere Veränderungen informiert. Eine Liste der Neuerscheinungen liegt überdies zum Mitnehmen aus. Viele nutzen diese Möglichkeit, um die Bücher dann im Internet vorzubestellen. Elektronische Medien würden mehr als im Vorjahr entliehen. „Ich kann aber nicht sagen, dass die anderen Ausleihen dadurch zurückgehen“, betont Krämer. Trotzdem hat das Internet auch das Leseverhalten geändert: „Manche Leser sehen wir nur einmal im Jahr, wenn sie ihren Ausweis verlängern.“ Mit ihrer Karte haben sie dann weitere zwölf Monate zum umfangreichen Angebot der Metropolbib, die über 30 000 Titel umfasst.

Schätze im Holzregal

In Heddesheim präsentiert die Leiterin Annette Eyckmann die Neuheiten ihrer Bücherei in einer ganz besonderen Umgebung: Ein altes, aufgemöbeltes Holzregal mit Schubladen macht hier Lust zum Zugreifen – und zum Lesen. Wenn es um die Beschaffung neuer Werke geht, stehen die Kundenwünsche auch für Eyckmann ganz hoch im Kurs. „Wir versuchen das immer zu berücksichtigen“, betont sie. Wenn bis zum Ende des Jahres die Homepage der Bücherei neu gestaltet ist, dann werden die Leser auch dort ihre Vorschläge einreichen können.

Wie anderswo so wächst auch in Heddesheim das Interesse an der Metropolcard. Im Verbund mit vielen anderen Büchereien, unter anderem denen in Heidelberg und Mannheim, steigt das Angebot an Lesefutter deutlich. Bei der Zahl der Ausleihen hat die Bücherei der Gemeinde trotzdem keine Einbußen zu verzeichnen: „Wir konnten die Zahl halten.“

Hoher Zuschussbedarf

Die Bibliotheken in den Städten und Gemeinden sind ein wichtiges kulturelles Angebot, doch das hat seinen Preis. Gebühren decken nämlich nur einen winzigen Anteil der Kosten. Die Stadt Ladenburg beispielsweise schießt jährlich rund 320 000 Euro zu, die Stadt Schriesheim legt 247 000 Euro drauf. In Heddesheim sind es fast 160 000 Euro, in Ilvesheim liegt das Defizit bei 107 000 Euro. Vergleichsweise niedrig fällt der Zuschussbedarf in Edingen-Neckarhausen aus. Dort ist allerdings auch die Zahl der Ausleihen mit knapp 16 000 pro Jahr mit Abstand am geringsten.

