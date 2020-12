Über 40 Unfälle - Glätte und Schnee machen Verkehr zu schaffen

Südhessen/Mannheim.Dutzende Unfälle mit zahlreichen Verletzten hat es in der vergangenen Nacht auf Hessens Straßen gegeben. Das Polizeipräsidium Nordhessen in Kassel meldete bis zum frühen Dienstagmorgen 13 witterungsbedingte Unfälle mit insgesamt neun Schwerverletzten. Rund 25 Unfälle gab es im Zuständigkeitsgebiet des Präsidiums Südhessen rund um Gießen. Auf der B47 zwischen Bensheim und Lorsch (Kreis Bergstraße) geriet ein Sattelzug ins Schleudern, der Anhänger wurde abgerissen. Die Bergungsarbeiten dauern an, die Straße könnte nach Angaben eines Polizeisprechers noch bis in den Berufsverkehr hinein gesperrt sein.

Auch im östlichen Landesteil machten Schneefall und glatte Straßen dem Verkehr zu schaffen. Im Bereich Fulda wurden sieben Unfälle gemeldet, auf den Fernverkehrsstraßen kam es immer wieder zu Behinderungen wegen liegengebliebener Lastwagen. Rund um Gießen führt die Polizei sechs von 21 Unfällen aus der Nacht direkt auf die Witterung zurück. Seit Beginn des einsetzenden Schneefalls in den späten Montagabendstunden haben sich im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Südhessen über 40 Verkehrsunfälle ereignet, die in Zusammenhang mit Schnee- und Eisglätte stehen. Bereits in der Nacht zum Dienstag ereigneten sich witterungsbedingt rund 25 Unfälle. Während des Berufsverkehrs zwischen 6 und 8.30 Uhr kamen noch einmal 17 Unfälle dazu. Der Schwerpunkt des Unfallgeschehens lag im Bereich Bergstraße, aber auch in den übrigen Landkreisen sowie in Darmstadt gab es den ein oder anderen "Rutscher in die Leitplanke". Glücklicherweise blieb es nach jetzigen Erkenntnissen bei allen Unfällen bei Blechschäden oder nur leichten Blessuren der Fahrzeuginsassen.

Eine Fahrbahnperrung von sechs Stunden hatte ein Lastwagenfahrer verursacht, der die Bundesstraße 47 von Bensheim nach Lorsch befuhr. Auf der glatten Fahrbahn kam der Lastwagen ins Schleudern. Dabei war die Deichsel vom Anhänger gerissen, das Gespann kam von der Fahrbahn ab. Nach aufwendigen Bergungsarbeiten konnte die Sperrung gegen 6 Uhr wieder aufgehoben werden.

Teilweise mit Sommerreifen unterwegs

In Zusammenhang mit dem witterungsbedingten Unfallgeschehen hatten die Beamten bei den Unfallaufnahmen vermehrt festgestellt, dass einige betroffene Fahrzeuge noch Sommerreifen montiert hatten. In diesem Zusammenhang appelliert die Polizei an alle Autofahrer, die noch keine Winterreifen aufgezogen haben, schnellstmöglich einen Reifenwechsel vorzunehmen. Das Fahren mit Reifen, die nicht auf die Witterungsverhältnisse angepasst sind, stellt eine Ordnungswidrigkeit dar und wird mit einem Bußgeld von mindestens 60 Euro sowie einen Punkt bestraft. Zudem drohen versicherungsrechtliche Konsequenzen bei einem Unfall.

Bislang nur Blechschäden in Mannheim

In Mannheim und Umgebung ist die Lage laut Polizei derzeit noch ruhig. Bisher habe es nur Blechschäden (rund 30 bis 40 Unfälle) sowie einige liegen gebliebene Fahrzeuge gegeben. Verletzt worden sei bislang niemand.

Störungen beim regionalen Bus- und Bahnverkehr

Auch Pendler müssen heute Geduld beweisen. Wegen Eisglätte und Schnee kommt es vielerorts zu Fahrtausfällen und Verspätungen, meldet die rnv. Alle aktuellen Meldungen hierzu finden sich hier.

