Umleitung der Buslinien 75, 76, 78 und 80

Ludwigshafen.Wegen Bauarbeiten in der Bruchwiesenstraße werden die Buslinien 75, 76, 78 und 80 in der Zeit von Montag, 12. Oktober, bis Freitag, 23. Oktober, in Fahrtrichtung Valentin-Bauer-Siedlung umgeleitet. Die Busse fahren zwischen den Haltestellen Achtmorgenstraße und Valentin-Bauer-Siedlung über Christian-Weiß-Straße, Ludwig-Reichling-Straße und Ernst-Boehe-Straße.Die Haltestellen BBS Franz-Zang-Straße und LU Hochschule können in dieser Zeit nicht bedient werden. Ersatzhaltestellen werden in der Christian-Weiß-Straße bzw. in der Ernst-Boehe-Straße eingerichtet.In der Gegenrichtung fahren die Busse auf dem regulären Linienweg.

© Mannheimer Morgen, Sonntag, 11.10.2020