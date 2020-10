Umleitung der Linie 77 wegen Kanalarbeiten

Ludwigshafen.Wegen Kanalarbeiten von Montag, 5. Oktober, ab 3 Uhr früh, bis DIenstag, 6. Oktober, wird die Linie 77 umgeleitet. In diesem Zeitraum können die Busse der Linie 77 nicht über die Kammerschleuse auf die Parkinsel fahren. Darüber informierte die Rhein-Neckar-Verkehr (RNV). Nach der Haltestelle Rheinallee Süd werden die Ersatzhaltestelle Drehbrücke, die regulären Haltestellen Schwanthalerplatz und Parkinsel sowie erneut die Ersatzhaltestelle Drehbrücke angefahren, bevor die Busse auf dem regulären Linienweg in die Ludwigshafener Innenstadt zurückfahren. Die Haltestellen Lagerhausstraße und Böklinstraße können in diesem Zeitraum nicht angefahren werden.

