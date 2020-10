Umleitung wegen Sanierungsarbeiten an Gleisen

Mannheim/Ludwigshafen.Wegen Gleisarbeiten werden die Straßenbahnlinien 4, 6, 9 und 10 in Ludwigshafen und Mannheim umgeleitet. Wie Rhein-Neckar-Verkehr (RNV) mitteilte, werden die Gleise auf der Kreuzung Ludwigstraße/Kaiser-Wilhelm-Straße saniert. Dadurch ergeben sich von Freitag, 23. Oktober, bis Sonntag, 25. Oktober Änderungen im Fahrplan:

Linie 4/4A - Auf der Strecke zwischen den Haltestellen Alte Feuerwache und LU Hauptbahnhof werden nicht bedient: Abendakademie, Marktplatz, Kunsthalle, MA Hauptbahnhof, Universität, Konrad-Adenauer-Brücke, Kaiser-Wilhelm-Straße, Pfalzbau und Bürgermeister-Kutterer-Straße. Stattdessen werden Kurpfalzbrücke Ost, Gewerkschaftshaus, Rosengarten, Wasserturm, Strohmarkt, Paradeplatz, MA Rathaus/rem, Rheinstraße, Handelshafen, LU Rathaus, Ludwigstraße, Berliner Platz, Schützenstraße, Wittelsbachplatz und Südwest-Stadion angefahren.

Linie 6/6A – Zwischen 20.40 und 23.40 Uhr werden auf der Strecke zwischen den Haltestellen Tattersall und MA Rathaus/rem nicht bedient: Kunsthalle, Wasserturm und Strohmarkt. Angefahren werden in diesem Zeitraum stattdessen MA Hauptbahnhof, Universität, Schloss und Paradeplatz. Tagsüber fahren die Linien 6/6A auf dem regulären Linienweg.

Linie 9 - Die Expresslinie 9 wird in beiden Fahrtrichtungen zwischen den Haltestellen MA Hauptbahnhof und LU Hauptbahnhof über Paradeplatz, Rheinstraße, LU Rathaus, Berliner Platz und Südwest-Stadion umgeleitet. Auf dieser Umleitungsstrecke hält die Linie 9 an allen Haltestellen.

Linie 10 - Für die Linie 10 fahren zwei separate Schienenersatzverkehre per Bus. Einer zwischen Ebertpark und Friesenheim Mitte ist bereits in Betrieb und fährt weiterhin. Eine zweite Route zwischen Berliner Platz und Ebertpark fährt die Haltestellen Kaiser-Wilhelm-Straße, Pfalzbau, Bürgermeister-Kutterer-Straße, LU Hauptbahnhof, Rohrlachstraße, Marienkirche, Heinrich Ries-Halle, LU Klinikum und Ebertpark/Fichtestraße an.

