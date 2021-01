Unbekannte brechen in Schule ein

Heidelberg.Unbekannte sind am Sonntagnachmittag gegen 16 Uhr in eine Schule in Heidelberg-Bergheim eingebrochen. Nach Angaben der Polizei ist es den Tätern nach mehreren Versuchen gelungen, zwei Fenster im Erdgeschoss der Schule im Wieblinger Weg einzutreten. Durch Hebelversuche konnten die Tätern die verschlossenen Türen allerdings nicht öffnen. Ein Bewegungsmelder im Treppenhaus hat laut Polizei dann Alarm ausgelöst. Die beiden sind geflüchtet, bevor die Beamten am Tatort eintrafen. Zeugen werden gebeten, sich mit sachdienlichen Hinweisen unter der Rufnummer 06221/3418-0 bei der Polizei zu melden.

© Mannheimer Morgen, Montag, 11.01.2021