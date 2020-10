Unbekannte sprühen "ACAB" an Polizeigebäude

Hockenheim.Unbekannte haben am Sonntagmorgen den beleidigenden Schriftzug "ACAB" ("All Cops Are Bastards - Alle Polizisten sind Schweine") an eine Hauswand des Polizeireviers Hockenheim gesprüht. Die Tat ereignete sich nach Auskunft der Behörde in der Zeit zwischen 3 und 10.25 Uhr.

Der Schriftzug war mit rosa Sprühfarbe großflächig auf die Wand aufgebracht worden. Im Stadtgebiet wurden weitere, ähnliche Schriftzüge in rosa und grüner Farbe an verschiedenen Einrichtungen wie Stromkästen und Brückenpfeilern entdeckt. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt.

Hinweise zu den Tätern lagen zunächst nicht vor. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass alle Schmierereien von denselben Unbekannten angebracht wurden, vermutete die Polizei.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06205/286-00 bei der Polizei zu melden.

© Mannheimer Morgen, Montag, 26.10.2020