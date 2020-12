Unbekannte stehlen Geldbeutel aus Rucksack

Ludwigshafen.Unbekannte haben am gestrigen Donnerstag zwischen 13 und 13.30 Uhr den Geldbeutel einer 58-jährigen Ludwigshafenerin gestohlen. Die Frau war zu Fuß auf dem Berliner Platz unterwegs und hatte den Geldbeutel in ihrem Rucksack aufbewahrt.

Die Polizei gibt Tipps, um Taschendiebstähle zu vermeiden:

- Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper tragen

- Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite tragen oder unter den Arm klemmen

- Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse benutzen

- Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen legen

- Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht unbeaufsichtigt abstellen

© Mannheimer Morgen, Freitag, 04.12.2020