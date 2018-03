Unbekannter belästigt 16-jährige Rollstuhlfahrerin im Bus sexuell

Anzeige

Neckargemünd/Heidelberg.Ein Unbekannter hat am vergangenen Freitag, 9. März, eine 16-jährige Rollstuhlfahrerin in einem Linienbus belästigt. Wie die Polizei mitteilte, fasste der Mann zwischen 16.23 und 16.40 Uhr auf dem Weg vom Heidelberger Bismarckplatz nach Neckargemünd der 16-Jährigen an die Brust. Eine der zwei Begleiterinnen des Mädchens informierte den Busfahrer, der den Mann am Bahnhof in Neckargemünd mit Hilfe anderer Fahrgäste aus dem Bus beförderte. Ein Erziehungsberechtigter der 16-Jährigen zeigte den Vorfall gegen 18 Uhr an. Dem Busfahrer war nach derzeitigem Ermittlungsstand der sexuelle Hintergrund der Handlungen nicht bekannt.

Der Unbekannte soll zwischen 50 und 55 Jahren alt sein, zwischen 1,80 und 1,85 Meter groß und rund 85 bis 90 Kilogramm schwer. Er habe graue längere Haare, eine breite beziehungsweise große Nase, buschige, dicke Augenbrauen und ein ungepflegtes Erscheinungsbild. Er habe zur Tatzeit eine hellgraue Hose und einen hellgrauen Anorak getragen. Er soll zur Tatzeit alkoholisiert gewesen sein. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/174-4444 bei der Kriminalpolizei zu melden.