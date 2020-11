Unbekannter belästigt Zehnjährige in S-Bahn - Polizei sucht Zeugen

Bammental.Ein zehnjähriges Mädchen ist am Montagmittag in einer S-Bahn in Bammental von einem Unbekannten unsittlich berührt worden. Nach Angaben der Polizei stieg die Schülerin um 13.26 Uhr an der Haltestelle Reilsheim in die Bahn, um in Richtung Bahnhof Meckesheim zu fahren. Während der Fahrt berührte der Mann mehrfach das neben ihm stehende Mädchen unsittlich. Mitfahrende sprachen ihn an und zogen das Mädchen anschließend aus dem Bereich. Der Mann saß laut weiteren Fahrgästen in einer Sitzgruppe des mittleren Waggons in Fahrtrichtung rechts. Am Bahnhof Meckesheim stieg die Zehnjährige aus, der Mann blieb sitzen und fuhr in Richtung Waibstadt/Aglasterhausen weiter.



Der Unbekannte kann wie folgt beschrieben werden: zwischen 40 und 50

Jahren, er trug einen weißen Pullover mit "NASA" Aufdruck und war möglicherweise

alkoholisiert.

Das Fachdezernat für Sexualdelikte der Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/174-4444 bei der Polizei zu melden.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 03.11.2020