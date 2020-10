Unbekannter beschädigt mehrere Auto mit Fahrrad – Zeugen gesucht

Ludwigshafen.Mehrere Fahrzeuge sind am Freitagabend in Ludwigshafen beschädigt worden. Nach Angaben der Polizei haben Zeugen beobachtet, wie ein Unbekannter in der Georg-Herwegh-Straße mit seinem Fahrrad mindestens zwei Autos beschädigt habe. Der Täter hätte sein Fahrrad gegen die Wagen geworfen und sei anschließend in Richtung Stifterstraße verschwunden. Eingesetzte Polizisten konnten den Unbekannt nicht stellen.

Zeugen der Tat oder Geschädigte, deren Fahrzeuge auch beschädigt wurden, können sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0621/963-2122 melden.

