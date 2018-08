Unbekannter Stoff ausgetreten - ein Toter und ein Schwerverletzter

Heßheim.Auf der Deponie der Firma Südmüll in Heßheim bei Frankenthal sind am frühen Dienstagmorgen zwei Personen bei einem Gefahrstoffunfall schwer verletzt worden - einer davon erlag seinen Verletzungen. Das teilte die Feuerwehr Rhein-Pfalz-Kreis mit. Nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft wurde die Polizei gegen 6.45 Uhr darüber informiert, dass auf dem Gelände zwei Personen bewusstlos zusammengebrochen waren. Eine der Personen sei zwischenzeitlich gestorben, die andere werde in einem Krankenhaus behandelt.

Laut Mitteilung der Feuerwehr waren aus bislang noch nicht geklärten Gründen "bislang unbekannte Stoffe" in der sogenannten Gefahrstoffhalle des Betriebsgeländes ausgetreten und hatte die beiden Arbeiter des Unternehmens kontaminiert. Während der eine Arbeiter noch an der Unfallstelle verstarb, wurde ein weiterer Mann mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht. Dort werde er intensivmedizinisch behandelt.

Unbekannte Flüssigkeit in Auffangbecken gesichert

Die angeforderte Feuerwehr, die vom Gefahrstoffzug des Rhein-Pfalz-Kreises verstärkt wurde, evakuierte und rettete mehrere Personen aus dem Gefahrenbereich. In sogenannten Dekontaminationsschleusen wurden Mitarbeiter und eingesetzte Erstkräfte durch Experten überprüft und vom Gelände gebracht. Die ausgetretene Flüssigkeit ist laut Auskunft der Rettungskräfte in einem Auffangbecken gesichert. Berichte, nachdem es auf der Deponie zu einer "Explosion" gekommen sein soll, konnten auf Anfrage weder Sprecher der Polizei, noch der Verbandsgemeinde bestätigen.

Heßheims Bürgermeister Michael Reith erklärte den "Mannheimer Morgen" auf Anfrage: "Wir alle sind unendlich traurig, dass bei diesem schlimmen Unfall Menschen verletzt worden sind, aber wir können uns glücklich schätzen, dass durch den schnellen Einsatz der Rettungskräfte und die Auffangwanne weiterer Schaden für Mitarbeiter und Bürger vermieden werden konnte."

Infotelefon für Bürger eingerichtet

Das Gelände der Firma Südmüll ist bis auf Weiteres gesperrt. Bereits am frühen Morgen hatten die Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim sowie die Polizei Rheinpfalz vor erheblicher Geruchsbelästigung gewarnt. Bürger wurden dazu aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Nach späteren Messungen der Feuerwehr wurde die Warnung teilweise wieder zurückgenommen - der Bereich rund um die Mülldeponie sei aber weiterhin zu meiden.

Mehrere Feuerwehren sind vor Ort, unterstützt vom Gefahrstoffzug des Rhein-Pfalz-Kreises, dem Ordnungsamt, der behördlich zuständigen Struktur- und Gehnehmigungsdirektion Süd in Neustadt, Rettungsdienst, Polizei und Notfallseelsorger. Insgesamt sind etwa 80 Einsatzkräfte im Einsatz.

Für Bürger wurde ein Infotelefon eingerichtet unter 06233 770741.

