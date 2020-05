Unfälle mit Radfahrern

Bei Unfällen mit Radfahrern in Edingen-Neckarhausen und Schriesheim sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall in Edingen-Neckarhausen am Donnerstag gegen 8.15 Uhr – und zwar an der Einmündung Hauptstraße/Kuhgasse/Mannheimer Straße. Ein 54-jähriger Radfahrer wurde verletzt.

Laut Polizei war ein unbekannter Autofahrer auf der Hauptstraße in Richtung Mannheim unterwegs und überholte kurz vor der Kurve den Radfahrer. Ein entgegenkommender VW musste deshalb bis zum Stillstand abbremsen musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Der hinter dem VW herfahrende Radfahrer konnte nicht mehr abbremsen und fuhr ins Heck des Autos. Dabei wurde Scheibe durchschlagen und der Radfahrer fiel auf die Fahrbahn. Er wurde nach der Erstversorgung mit einem Rettungswagen in eine Klinik nach Heidelberg gebracht. Nach Auskunft der Ärzte besteht keine Lebensgefahr.

Zu einer Berührung der Autos kam es nicht. Der unbekannte Fahrer fuhr einfach weiter. Laut Zeugen soll es sich um ein helles MittelklasseFahrzeug gehandelt haben. Der Sachschaden beträgt 5000 Euro. Zeugen sollen sich unter 0621/174 41 11 melden.

Der Unfall in Schriesheim ereignete sich laut Polizei am Mittwoch gegen 20 Uhr auf der L 596 zwischen Ursenbach und Altenbach. Bei einem Sturz wurde der 42-jährige Fahrer eines Rennrads schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in eine Klinik nach Mannheim. Nach den bisherigen Ermittlungen war er ohne Fremdeinwirkung gestürzt. Sein Fahrrad wurde sichergestellt. pol/tge

© Mannheimer Morgen, Freitag, 15.05.2020