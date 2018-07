Unfall in der Dauerbaustelle - fünf Verletzte

Anzeige

Mannheim/A 656.Erstmals hat sich mitten in der Dauerbaustelle auf der A 656 zwischen Mannheim und Heidelberg ein Unfall ereignet. Direkt auf der Brücke über dem Bahnhof Mannheim-Friedrichsfeld prallte kurz nach 17.15 Uhr ein Auto einen Lkw. Wie die Polizei auf Anfrage informierte, verletzten sich dabei fünf Personen. Glücklicherweise sei keiner der Unfallbeteiligten in Lebensgefahr. Die Verletzten kamen allesamt zu weiteren Untersuchungen in ein Krankenhaus.

Bei den Geschädigten Personen handelt es sich um den unfallverursachenden Fahrer, seiner Frau, der Tochter und die zwei Enkelkinder. Als Grund nannte die Behörde, dass der Fahrer wohl ein medizinisches Problem hatte und in der Folge auf das vor ihm fahrende Fahrzeug aufgefahren sei.

Die Autobahn wurde für rund zwei Stunden komplett gesperrt. In beiden Richtungen bildeten sich Staus auf vier Kilometer Länge. Die Ausweichroute über Edingen-Neckarhausen war völlig überlastet. Gegen 19.15 Uhr waren alle Fahrbahnen wieder freigegeben und der Verkehr nicht länger beeinträchtigt, erklärte die Polizei weiter.