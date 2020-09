Unfall mit Totalschaden - Verdacht auf illegales Autorennen

Schönau.Ein 23-jähriger Ford-Fahrer ist am Mittwochabend in Schönau (Rhein-Neckar-Kreis) mit hoher Geschwindigkeit von der Straße abgekommen und gegen einen Metallzaun gefahren. Es besteht der Verdacht, dass der Mann an einem illegalen Autorennen teilgenommen hat. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann gegen 22.45 Uhr auf der Neckarsteinacher Straße unterwegs und verlor auf Höhe einer Tankstelle infolge überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Ford prallte daraufhin gegen eine Straßenlaterne und gegen den Zaun. Der Fahrer und sein Beifahrer blieben unverletzt, das Auto wurde total beschädigt, der Gesamtschaden auf rund 10 000 Euro geschätzt. Ein Zeuge hatte aufheulende Motorengeräusche und quietschende Reifen wahrgenommen sowie ein weißes Auto gesehen, das mit hoher Geschwindigkeit von der Unfallstelle in Richtung Altneudorf wegfuhr. Die Polizei ermittelt, ob sich die beiden Fahrzeuge ein Rennen geliefert haben. Der Führerschein des 23-Jährigen wurde beschlagnahmt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06223/9254-0 zu melden.

