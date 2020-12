Nußloch.Eine Autofahrerin ist am Donnerstagmorgen mit einer Wildschweinrotte kollidiert. Die 42-Jährige war auf der L594 von Wiesloch in Richtung Nußloch unterwegs, als die Tiere die Straße überquerten, heißt es vonseiten der Polizei. Es entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro. Die Wildschweine flüchteten nach dem Unfall in den angrenzenden Wald.

