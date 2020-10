Unfallflucht auf der B9 – Polizei sucht Zeugen

Speyer.Von rechts hat am Donnerstag ein Transporter einen Pkw auf der B9 in der Nähe von Speyer überholt und dabei den Pkw touchiert. Wie die Polizei mitteilte, habe der graue Transporter mit Plane dabei den Beifahrerspiegel des Pkw abgerissen und Streifen an dessen rechten Kotflügel hinterlassen. Statt anzuhalten, fuhr der Wagen mit vermutlich ausländischen Kennzeichen jedoch weiter. Nun sucht die Polizei nach Zeugen, die Hinweise zu dem Transporter geben können (Telefonnummer: 06232 1370). Der Unfall ereignete sich gegen 10.40 Uhr.

