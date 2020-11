Unter Alkoholeinfluss mit E-Scooter unterwegs

Speyer.Bei einer Verkehrskontrolle in Speyer sind einer Streife ein E-Scooter- und ein Audi-Fahrer aufgefallen, die unter Drogen- beziehungsweise Alkoholeinfluss standen. Wie die Polizei schreibt, sei der 26-jährige E-Scooter-Fahrer gegen 17.50 Uhr in der Luzerngasse ohne Zulassung unterwegs gewesen, nachdem er einen Joint geraucht hatte. Der Audi-Fahrer wurde kurz nach 23 Uhr in der Landauer Straße kontrolliert. Dem Germersheimer, der offensichtlich Alkohol getrunken hatte, wurde ebenso wie dem E-Scooter-Fahrer eine Blutprobe entnommen.

