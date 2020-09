Vandalismus bei Kleintierzüchtern

In der Nacht zum Sonntag haben in der Kleintierzuchtanlage in der Neckarstraße in Neckarhausen Vandalen ihr Unwesen getrieben. Wie die Polizei am Montag berichtete, wurde Mobiliar beschädigt, darunter Bodenlampen, eine Gartentür, ein Holzzaun und die Glasscheibe eines Gartenhauses. Der Schaden kann laut Polizei noch nicht genau beziffert werden – er „dürfte jedoch bei über 1000 Euro liegen“, so Sprecher. Ob es einen Zusammenhang mit einer Feier in der Nachbarschaft gibt, sei Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ladenburg, Telefon 06203/930 50 zu melden. agö

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 22.09.2020