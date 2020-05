Vatertagsausflug mit Bollerwagen möglich - aber mit Abstand

Der Vatertag am heutigen Donnerstag in Rheinland-Pfalz steht wegen der Corona-Krise diesmal unter besonderen Vorzeichen. Zwar sind grundsätzlich Ausflüge etwa mit dem Bollerwagen erlaubt, es gelten landesweit aber nach wie vor Kontaktbeschränkungen.

So dürfen in der Öffentlichkeit weiterhin nur Menschen aus zwei unterschiedlichen Haushalten gemeinsam unterwegs sein. Versammlungen sind nur unter bestimmten Bedingungen erlaubt. Mancherorts gilt eine Maskenpflicht, etwa in Bussen und Bahnen. Außerdem müssen die Hygiene- und Abstandsregeln insbesondere in den inzwischen wieder geöffneten Gaststätten beachtet werden.

Auch in Mannheim gelten weiterhin Kontaktbeschränkungen im Zuge der Corona-Verordnungen, die von der Polizei kontrolliert werden. Ein Sprecher der Polizei erklärte auf Anfrage, man sei mit "starken Kräften" an neuralgischen Punkten präsent, um die Einhaltung der Regeln im Auge zu behalten. Man habe sich auf die Lage vorab eingestellt, die Präsenz an Beamten im Vergleich zu den bisherigen Maßnahmen allerdings nicht erhöht. "Wir gehen davon aus, dass wir personell gut aufgestellt sind, wissen im Detail aber natürlich nicht, was uns genau erwarten wird, insofern müssen wir die Lage hier auf uns zukommen lassen", so der Sprecher weiter.

In den Restaurants gelten zudem weitere Auflagen, so müssen Gäste etwa ihre Kontaktdaten hinterlassen, damit im Falle einer später festgestellten Infektion mit dem Coronavirus bei einem anderen Gast oder einer Bedienung die Menschen erreicht werden können. Thekenbereiche sind für Gäste tabu.

Wie sonst auch an den Wochenenden werden die Ordnungsbehörden darauf achten, dass die geltenden Regeln in der Corona-Krise eingehalten werden. Fehlt die Einsicht, sollen zur Not auch Bußgelder verhängt werden.

Das Wetter verspricht schön zu werden. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagt sommerliche Temperaturen zwischen 25 und 28 Grad voraus. Dabei soll es meist heiter bleiben, in der zweiten Tageshälfte sind Quellwolken möglich. Nur nördlich der Mosel könnte es am Abend mit geringer Wahrscheinlichkeit Schauer geben.