VdK mit neuem Vorstand

Anzeige

Unruhige Wochen liegen hinter dem Ortsverein des VdK in Friedrichsfeld. Doch jetzt wurde unter der Wahlleitung des Vorsitzenden des Kreisverbandes Mannheim, Helmut Gaa, ein fast komplett neuer Vorstand gewählt, der optimistisch in die Zukunft blickt. Zweiter Vorsitzender Helmut Gaa verlas in Vertretung des kommissarischen Vorsitzenden Hans-Peter Hocker den Geschäftsbericht. Hocker hatte nach dem Rücktritt der Vorsitzenden Renate Kuhn im November 2017 den Vorsitz kommissarisch übernommen. Auch der damalige Kassier Arno Müller war aus Krankheitsgründen ausgeschieden. Es gab so gut wie keine Unterlagen, da auch die Schriftführerin längere Zeit erkrankt war.

Ein weiteres Problem stellte die Kasse dar, da es auch hier keine oder nur unvollständige Unterlagen gab. Mit Hilfe der Bank war es möglich, alle Buchungen ab 2016 zu erfassen und jetzt einen beschlussfähigen und positiven Kassenstand zu präsentieren. Die Entlastung für Kassier und Vorstandschaft erfolgte einstimmig, ebenso die Wahl.

Mitglieder geehrt

Der neue Vorstand des Ortsvereins Friedrichsfeld setzt sich so zusammen: Erster Vorsitzender Erwin Roßnagel, Stellvertreter Gerhard Schreckenberger, Kassier Uwe Wogenstein, Schriftführerin Christa Schreckenberger, Frauenvertreterin Friedhilde Roßnagel, Beisitzer Dieter Müller und Revisoren Jürgen Duttenhöfer und Uwe Imhof.