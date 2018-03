Verbrannte Pizza legt Talstraße eine Stunde lahm

Anzeige

Polizei bittet um Hinweise

Noch unklar ist die Ursache eines Feuers am Dienstagabend gegen 18 Uhr in der Edinger Goethestraße. Wegen starker Rauchentwicklung hatten Anwohner die Feuerwehr alarmiert, schreibt diese auf ihrer Homepage. Vor Ort stellte sich der zunächst befürchtete Zimmerbrand als Kleinbrand im Hof eines Mehrfamilienhauses. Dort hatten aus bislang ungeklärter Ursache Holzabfälle Feuer gefangen. Die Feuerwehr löschte den Brand mit einem Trupp unter Atemschutz. Anschließend kontrollierten die Einsatzkräfte die angrenzende Fassade, das Dach und die nächstgelegene Wohnung mit einer Wärmebildkamera. „Menschen waren zu keiner Zeit in Gefahr, die Höhe des Sachschadens stand bei Einsatzende nicht fest“, informiert die Feuerwehr. Nach etwa eineinhalb Stunden war der Einsatz mit 24 Kräften von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst beendet.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können sich beim Revier Ladenburg, unter Telefon 06203/9305-0 zu melden. agö

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 01.03.2018