Hamm am Rhein.Ein potenzieller Giftköder ist am frühen Samstagmorgen von einem Hundebesitzer vor dem Friedhofsgelände in Hamm am Rhein gefunden worden. Wie die Polizei mitteilte, handelte es sich dabei um ein Fleischwurststück, welches mit einer Tablette versehen war.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 06241 8520 entgegen.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 19.09.2020