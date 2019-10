Vereine kommen zusammen

Zur Herbstsitzung der Interessengemeinschaft treffen sich die Vertreter der Friedrichsfelder Vereine und Organisationen in der kommenden Woche. Das Treffen findet statt am Mittwoch, 6. November, ab 19.30 Uhr, im Clubraum der Lilli-Gräber-Halle am Saarburger Ring.

Auf der Tagesordnung stehen der Tätigkeitsbericht des ersten Vorsitzenden, die restlichen Termine für 2019, vor allem aber die Absprache der verschiedenen, für das Jahr 2020 geplanten Veranstaltungen und Aktionen. Dazu können die Termine für das Jahr 2020 bereits vorab an Marion Schatz, E-Mail: longbowman@t-online.de geschickt werden. red

