Schwetzingen/Hockenheim.Bei einem Verkehrsunfall auf der B39 zwischen Schwetzingen und Hockenheim hat sich am Mittwochabend eine Person schwer verletzt. Wie die Polizei in einer ersten Meldung mitteilte, befindet sich der Unfallort in Höhe Talhaus.

Wie ein Mitarbeiter vor Ort berichtete, sei bei dem Unfall ein Auto auf ein Traktor geprallt. Die Fahrbahn in Richtung Schwetzingen sei gesperrt.

Weitere Informationen lagen zunächst nicht vor.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 09.12.2020