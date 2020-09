Verkehrsunfall im Ortskern – ein Verletzter, Hauptstraße gesperrt

Sandhausen.Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag hat sich in Sandhausen mindestens eine Person verletzt. In einer ersten Mitteilung der Polizei hieß es, dass in der Hauptstraße an der Einmündung zur Kieselgasse zwei Autos miteinander kollidierten. Rettungsdienste seien im Einsatz.

Wegen des Unfalls wurde die Hauptstraße zwischen der Heidelberger Straße und der Kreuzung Carl-Benz-Straße/Theodor-Heuss-Straße in beide Richtungen gesperrt. Erkenntnisse über den Unfallhergang lagen zunächst nicht vor.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 22.09.2020