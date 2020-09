Verkehrsunfall im Ortskern – zwei Verletzte

Sandhausen.Bei einem Unfall am Dienstagnachmittag in Sandhausen sich die beiden beteiligten Autofahrer verletzt. Sie wurden nach medizinischer Erstversorgung in umliegende Kliniken eingeliefert, teilte die Polizei mit. Nach den bisherigen Unfallermittlungen war der Fahrer eines Paketdienstes gegen 15.15 Uhr an der Kreuzung Hauptstraße/Im Brasseler/Kisselgasse von der Straße Im Brasseler auf die Hauptstraße gefahren und dort mit dem Fahrer eines Pkw zusammengestoßen, der auf der vorfahrtsberechtigten Straße Richtung Zentrum unterwegs war.

Die beiden stark beschädigten Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf etwa 20 000 Euro. Während der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge war die Hauptstraße zeitweise voll gesperrt.

