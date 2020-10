Vermeintlicher Chlorgas-Austritt - Eismeister sorgt für Feuerwehreinsatz in Eissporthalle

Eppelheim.Der Feuerwehreinsatz wegen wahrgenommenem Chlorgeruch und aufsteigendem Dampf in der Eppelheimer Eissporthalle am Mittwochnachmittag hat sich als Fehlalarm herausgestellt. So habe sich nach Angaben der Polizei beim Eintreffen der Kräfte lediglich der Eismeister des "Icehouse Eppelheim" in der Halle befunden. Der vermeintliche "Rauch" stellte sich als Wasserdampf hervorgerufen durch ein eingesetztes Kühlmittel heraus. Der Geruch dürfte nach ersten Erkenntnissen der Feuerwehr durch ein verwendetes Reinigungs- beziehungsweise Desinfektionsmittel hervorgerufen worden sein.

Die Messungen der Feuerwehr ergaben keine Hinweise auf gefährliche oder gesundheitsschädliche Stoffe. Personen wurden nicht verletzt. Nach Lüftung der Halle durch die Feuerwehr wurde die Halle gegen 16:30 Uhr wieder freigegeben. Anwohner hatten gegen 15.30 Uhr beim Spazierengehen einen verdächtigen Geruch sowie eine vermeintliche "Rauchwolke" wahrgenommen und daraufhin die Rettungsleitstelle Rhein-Neckar verständigt.

Die Freiwilligen Feuerwehren Eppelheim, Brühl und Plankstadt waren mit einem Messwagen und Gefahrgutspezialisten vor Ort.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 21.10.2020