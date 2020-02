Verpuffung im Chemieraum – 14-Jähriger erleidet Verbrennungen

Weinheim.Bei einer Verpuffung in einem Chemieraum im Schulzentrum in Weinheim hat ein 14-Jähriger am Samstagmittag schwere Verbrennungen erlitten. Wie die Polizei mitteilte, erlitt der Jugendliche die Verbrennungen nach derzeitigem Kenntnisstand an den Händen und im Gesicht. Zwei weitere Personen verletzten sich zudem leicht.

Der 14-Jährige wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die beiden anderen Verletzten wurden mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Dabei handelte es sich um eine Mutter mit ihrem Kind.

Der Chemiesaal wurde abgesperrt. Die Kriminalpolizei ermittelt. Auch die Spurensicherung war vor Ort. Ebenfalls war das Seelsorgeteam Rhein-Neckar mit vier Helfern im Einsatz.

Im Weinheimer Schulzentrum in der Breslauer Straße fand am Samstag ein Tag der offenen Tür statt. Die Verpuffung ereignete sich gegen 12 Uhr. Die Veranstaltung wurde um 14 Uhr regulär beendet.