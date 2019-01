Versorgungslücke entstanden

Zum Artikel „Anwohner erzielen einen Teilerfolg“ vom 2. Januar

Ein leider trauriger Erfolg, wenn es hunderte Unterschriften, dutzende Bezirksbeiräte und unermüdliche Bürger bedarf, um eine derart unrealistische Fehlplanung zu korrigieren. Aber nur um es klar zu machen – hätte es keine Ausweichroute gegeben, würde die RNV heute trotz aller Probleme genau die geplante Linie durch die Rastatter fahren lassen, ohne Rücksicht auf Schüler, Anwohner und Verkehrsteilnehmer. Alles andere wäre ein Eingeständnis, dass die Kostenoptimierung durch Streichung der Ortskernlinie 41 und das Stopfen der entstandenen Versorgungslücke durch mit in Takt und Größe ungeeigneten Linien 43 und 46 gescheitert ist und alles andere verursacht als eine signifikante Verbesserung der ÖPNV-Anbindung.

Denn durch die alternative Linienführung durch die Badener Straße entsteht mitten in Seckenheim eine Versorgungslücke mit bis zu 500 Metern Gehstrecke , anstatt der ansonsten von RNV-Seite nicht verhandelbaren 300 Meter. Eine Versorgungslücke, die es vor der Umstellung nicht gab. Am anderen Ende des Ortes, wo der Innere Heckweg und die Meßkircher Straße vom „Neuen Busnetz“ überrollt wird, geschieht täglich was der Rastatter Straße erspart bleibt. Busse auf den Schulweggehwegen, Nötigung von Autofahrern und Fahrradfahren, Lärm bis nach Mitternacht. Zudem bestätigen Fahrgäste den Anstieg von Fahrtausfällen und Verspätungen, seit die Linie 43 sich durchs enge Wohngebiet kämpfen muss, anstatt auf der Hauptstraße zu verkehren. Das Altersheim an der Lämmertränke ist abgehängt und eine Fahrt aus dem Norden an den Friedhof dauert mit Umsteigen schon mal eine Stunde. Dass die angekündigten Fahrgastzählungen wesentlich zur Lösung beitragen, ist fraglich. Denn die Straßen bleiben eng und ungeeignet – auch bei vermeintlich mehr Fahrgästen. Das Aktionsbündnis ABÖ sieht eine Vielzahl von Möglichkeiten, den ÖPNV in Seckenheim für alle gleichermaßen zu verbessern, ohne dabei einzelne Straßen unverhältnismäßig und nicht zukunftsorientiert zu belasten. Dies wird mehr kosten – doch angesichts des Klimawandels muss der ÖPNV nachhaltig und attraktiv ausgebaut werden, für Anwohner wie für Fahrgäste.

© Mannheimer Morgen, Montag, 21.01.2019