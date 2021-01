Versuchter Einbruch in Café - Zeugen gesucht

Ludwigshafen.Zu einem versuchten Einbruch in ein Café ist es am gestrigen Samstag gekommen, teilte die Polizei mit. Ein unbekannter Täter hatte gegen 13.30 Uhr die Tür zum Hintereingang des Cafés in der Bahnhofstraße aufgehebelt und war so in den Vorraum gelangt. Der Zutritt in den Cafébereich selbst gelang dem Täter jedoch nicht. Nach Angaben des Eigentümers wurde nichts gestohlen. Bei der Spurensuche vor Ort stellten die Ludwigshafener Polizeibeamten jedoch einige Hinweise fest.

Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall oder dem Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Beethovenstraße 36, per Telefon 0621/963-2122 oder E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

© Mannheimer Morgen, Sonntag, 10.01.2021