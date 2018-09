Vertrautes in ungewohnten Klangfarben

Das nennt man perfektes Timing! Kaum hatte sich dieser ungewöhnlich ausgedehnte Sommer mit den ersten trüben Tagen verabschiedet, war das Schriesheimer Kammerorchester mit einer Herbst-Serenade in der Evangelischen Stadtkirche Ladenburg zu Gast. Hatten sich die Musiker schon früher für Projekte der Freunde Ugandas engagiert, so dankte deren Gründerin, SPD-Stadträtin Ilse Schummer, nun für eine weitere Hilfe: Die Erlöse dieses Auftritts waren nämlich für die Restaurierung der Fresken in der Sebastianskapelle gedacht. Am Ende des Abends, den die vielen Besucher bei freiem Eintritt genossen, landeten großzügige Spenden im „Fresken“-Kasten und in den Geigenkästen der Orchestermitglieder.

Das Schriesheimer Kammerorchester wurde 1988 als reines Streicherensemble gegründet. In den vergangenen 30 Jahren bekam das Amateur-Ensemble Verstärkung durch Musikstudierende und professionelle Musiker, etwa den aus Prag stammenden Geiger, Konzertmeister Mirek Jahoda, der zudem Stimmführer der zweiten Geigen beim SAP-Sinfonieorchester und Geigendozent an einer Musikschule ist. Auch Dirigent Christian Weidt, Jahrgang 1983, ist Pianist, Komponist und Dirigent.

Klangschöne Arrangements

Die Schriesheimer Gäste brachten ein Programm mit, das Vertrautes mit Unbekanntem mischte. Beides traf auf die Eröffnungsnummer zu, denn der dreisätzige „Herbst“ aus Vivaldis „Vier Jahreszeiten“ klang an einigen Stellen unvertraut. Jahoda spielte nämlich, klangschön und technisch versiert, ein eigenes Arrangement des populären Werks. Einen ungewohntenTon brachte Hornistin Laurance Mahady als Solistin des Es-Dur-Hornkonzerts von Mozart ins Programm. Mit samtweichem Ansatz und blendender Technik, die raffinierte Kadenz im Kopfsatz inklusive, spielte sie das anspruchsvolle Werk und dankte für den rauschenden Applaus mit einem „Night Song“.

Nach der Pause gab es lauter kleine Kostbarkeiten, zunächst vom Orchester: die „Elegie G-Dur“ von Peter Tschaikowsky und zwei Werke von Antonin Dvorák, die „Cavatina“ aus den „Romantischen Stücken“ und das Allegretto scherzando aus den „Bagatellen“.

Teufelsgeiger und Elfentanz

Nach so viel slawischer Melancholie erfreute Geigerin Izabela Wiza-Kochann, sonst dem Kurpfälzischen Kammerorchester angehörend, mit einer großartigen „Méditation“ aus Jules Massenets Oper „Thais“; danach wetteiferten die beiden Teufelsgeiger Wiza-Kochann und Jahoda als Solisten in der ungemein heiteren und spielfreudigen „Symphonie concertante“ des weitgehend unbekannten Joseph Bologne Chevalier de Saint-George, der gleichzeitig mit Mozart am Pariser Hof weilte und gemeinsam mit ihm und der französischen Königin Marie-Antoinette musizierte.

Schließlich hatte auch Weidt, der als Dirigent die stilistisch so unterschiedlichen Kompositionen souverän leitete, einen Einsatz als Instrumentalist: Am E-Piano begleitete er stilsicher nicht nur die „Méditation“, sondern auch – mit Cembalo-Register – das Vivaldi-Werk.

Für die Solisten gab es zum Schluss Blumen und Präsente und für alle Musiker einen lang anhaltenden Beifall. Dafür spendierte das Orchester schließlich noch einen fe-derleichten „Elfentanz“ von Ezra Jenkinson.

© Mannheimer Morgen, Montag, 24.09.2018