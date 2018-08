Viel Leben unter den Steinen

Zu einem „Tag unter Anglern, rund ums Fischerhäusel“ hatte der Angelsportverein 1928 Ilvesheim im Rahmen des Kinderferienprogrammes der Inselgemeinde eingeladen. Für die Kinder gab es fünf Stunden lang Spiel, Spaß und Informationen rund um die heimischen Fische. Der erste Vorsitzende des ASV, Rolf Sauer, hatte mit seinem Team alles bestens vorbereitet.

Zu Beginn führte Rolf Sauer die Kinder in die Tierwelt des nur wenige Meter entfernten Neckars sein. Anschaulich erklärte er anhand der präparierten Fische im Fischerhäusel die heimischen Arten. „Die Artenvielfalt ist wichtig“, erklärte er, und weiter, dass man die 20 Fischarten, die hier heimisch sind, in Friedfische und Raubfische gliedere. Die Raubfische, die sich meist von den Schwärmen der kleineren Friedfische ernähren, erkenne man an ihrem Zähnen. Nur wenn die Artenvielfalt gewährt sei, könne das Gleichgewicht im Wasser erhalten bleiben. Angler sein, bedeutet nicht einfach nur Angeln, erfuhren die Kinder weiter. Ein Angler braucht Papiere und muss einen Angelschein machen.

In zwei Gruppen unter der Führung von Angelika Conrad und Michelle Sommer ging es nun zu den Spielstationen, wo Trockenangeln mit Plastikfischen, Ringe- und Gummischuhwerfen auf dem Plan stand. Anschließend führte Klaus Görig die Kinder am Neckar in die Kunst des Angelns ein. Er drehte mit ihnen Steine um, denn auch unter diesen tummelt sich das Leben.

Immer wieder führte der Weg zurück ins Fischerhäusel, wo die jungen Entdecker von Heiderose Klotz Erny mit Bratwurst oder Rindswurst, mit Kuchen und Eis, sowie mit verschiedenen Getränken verwöhnt wurden. Am Ende dieses Ferientages erhielt jeder Teilnehmer einen kleinen Preis. moko

