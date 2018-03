Viel Spaß am Buch

Anzeige

„Probier‘s mal mit Gemütlichkeit“ sangen die Schüler der Friedrichsfeld-Grundschule zum Auftakt des Lese-Vortragsabends in der voll besetzten Schulturnhalle. Begleitet wurden sie dabei von der Leiterin des Schulchors Hanna Stumpf. Rektorin Judith Falkenstein freute sich über die große Resonanz an diesem Abend, auf den sich die Kinder zusammen mit ihren Lehrerinnen seit einigen Wochen vorbereiteten. Schließlich wird die Leseförderung an der Friedrichsfeldschule sehr groß geschrieben, was man bei den einzelnen Vorträgen der Klassen auch merkte.

In diesem Jahr hatten sich die Schüler lauter Gute-Laune-Geschichten ausgesucht. Musikalisch wurden die einzelnen Vorträge von Maximilian Wolf begleitet, Schulpraktikantin Anna Riemensperger hielt alles mit der Kamera fest. Und schon konnte es los gehen. Durch den Abend führten die beiden Schüler David und Lena. Sie hatten zu jedem Vortrag die passenden Infos parat. Und so gab es von der Klasse 2a Auszüge aus dem Buch „Wo ist mein Hut“ zu hören und zu sehen während die 3 b der Frage nachging „Was macht das Pferd in Bauer Michels Bett?“. Selbst die Kinder der Klassen 1a und 1b lasen schon ganz fehlerfrei aus dem Buch von James Krüss „Auflauf im Zoo“, wofür sie, wie natürlich auch alle anderen Akteure des Abends, viel Beifall vom Publikum erhielten. Die lustigen Geschichten des Till Eulenspielgel hatte sich die Klasse 4 b ausgesucht. Wie alle anderen auch, so stellten sie auch szenisch das dar, was ihre Klassenkameraden vorlasen. Während sich die 2 b mit vielen lustigen Zungenbrechern beteiligte, so gab es von der 4 a die Geschichte von Frieder und Oma „Ein rotes Zimmer“ zu hören. ion