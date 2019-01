Viele Millionen Nadeln bewegt

Ehrenamtliche Helfer haben in den Städten und Gemeinden des Verbreitungsgebietes am Wochenende die ausgedienten Christbäume eingesammelt. Der Erlös der Aktion fließt den gemeinnützigen Vereinen oder sozialen Projekten zu.

Edingen-Neckarhausen: Aus der grünen Pracht wurde beim Christbaumsammeln buchstäblich eine nadelnde Fracht. In allen drei Ortsteilen waren Ministranten unterwegs, um den ausgedienten Grünschmuck einzusammeln. Er landete auf der kommunalen Kompostanlage und damit wieder im Kreislauf der Natur. Zuvor wurden die piksenden Gesellen mit dicken Handschuhen auf die Anhänger der Traktoren gehievt. In Edingen und Neckarhausen begaben sich die Ministranten der jeweiligen Pfarreien getrennt auf Sammeltour. Nach den Christbäumen wurde bei den Anwohnern der kleine Obolus eingesammelt, der für den Abtransport fällig war. Dabei kam auch der soziale Aspekt nicht zu kurz. Die Edinger Ministranten wollen dem Kinderhospiz eine Spende zukommen lassen, die Neckarhäuser wollen ebenfalls Geld für wohltätige Zwecke stiften. fer

Heddesheim: „Wir nehmen alle Bäume mit, auch Grünschnitt, nur die Verpackung lassen wir zurück“, gab in Heddesheim Pfarrer Dierk Rafflewski um 9 Uhr den Konfirmanden mit auf den Weg, die sich auf dem Nogent-le-Roi-Platz eingefunden hatten. Dort warteten schon die Fahrer der sieben Traktoren. Rafflewski und seine Kollegin Franziska Stoellger halfen tatkräftig beim Schleppen der Christbäume; beim flotten Arbeitstempo spürten die Helfer bald die klamme Kälte nicht mehr. Zufrieden trafen sich alle gegen elf Uhr im Gemeindehaus, wo schon frische Pizza zur Stärkung auf sie wartete. Eine Hälfte des Erlöses soll für die Jugendarbeit verwendet werden, der andere Teil geht an ein soziales Projekt, das die Jugendlichen auswählen. diko

Ilvesheim: Der Männergesangverein Aurelia sammelte in Ilvesheim die Bäume ein. Gegen eine Gebühr von zwei Euro holten die „Fußtruppen“ die Bäume ab, Traktoren brachten sie zur Sammelstelle am Hallenbadparkplatz. Keine leichte Aufgabe, denn der starke Regen der vorangegangenen Nacht machte die Bäume schwer und unhandlich. Die zwei Container der AVR, die Ilvesheims Bäume aufnehmen sollten, reichten bei weitem nicht aus. Bei den weit über 1000 eingesammelten Bäumen bewegten die Helfer der Aurelia, bestehend aus dem Vorstand, Mitgliedern der Happy Singers und Freunden des Vereins schätzungsweise mehr als 200 Millionen Nadeln. Monika Ottinger, die stellvertretende Vorsitzende des Gesangvereins, fungierte als Ansprechpartnerin für die verschiedenen Gruppen und versorgte auch die Sammelstation mit Glühwein und Heißgetränken für die fahrenden Helfer.

Ladenburg: „Es hat Erlebnischarakter“, sagte Thomas Pilz. Der Diakon der evangelischen Kirchengemeinde Ladenburg wusste, dass den jeweiligen Konfirmanden das Abholen der Christbäume ähnlich lange in guter Erinnerung bleiben würde wie die beliebte Kanutour im Frühjahr. Für diesen Ausflug und für weitere Kinder- und Jugendprojekte sammelten erneut rund 40 diesjährige und ehemalige Konfirmanden Spenden in freiwilliger Höhe für jeden abgeholten Baum ein. „Manche machen immer wieder mit“, freute sich Pilz über die seit beinahe 40 Jahren bestehende Tradition. Davon profitieren die „Kinderstadt“ im Herbst ebenso wie ein multifunktionaler Jugendraum, den Pilz ein „Zukunftsprojekt“ nannte. pj

Schriesheim: Große Container der AVR auf dem Festplatz waren in Schriesheim die vorerst letzte Station der Christbäume. Schon in den frühen Morgenstunden machten sich 20 Jungfeuerwehrleute mit 30 Aktiven auf den Weg; eingeteilt in sechs Gruppen, sammelten sie mit mehreren Traktoren ausgediente Tannen gegen eine Spende ein, die der Jugendarbeit zugute kommt. Die Bürger spendeten großzügig. Punkt 12 Uhr legten alle in der Floriansstube eine Vesperpause ein, bevor sie sich wieder durch die verschneiten Schriesheimer Straßen aufmachten. Im Stadtteil Altenbach landeten die Bäume auf dem Krückenberg, wo der Haufen zur Fasnachtszeit nach alter Tradition zur Gaudi der Bewohner kontrolliert abgebrannt wird. greg

