Viele Straßen gesperrt

Anzeige

Die Stadtverwaltung Ladenburg teilt mit, dass es aufgrund des Drachenbootfestivals vom 29. Juni bis 1. Juli im Stadtgebiet zu Verkehrsbehinderungen kommt. So werden die Straßen Bordhofstraße, Am Seilergraben, Sievertstraße, Gropengießerstraße, Goethestraße und An der Beint sowie die Scheffelstraße von der Einmündung Bahnhofstraße bis zur Einmündung Neckardamm mit fest installierten Absperrschranken für den Durchgangsverkehr gesperrt. Und zwar ab heute, 13 Uhr, bis Sonntag, 1. Juli, 20 Uhr. Ab heute, 13 Uhr, bis Sonntag 21 Uhr wird eine Fahrbahn der Neckarstraße ab Höhe Goethestraße gesperrt und als Einbahnstraße in Richtung Fähre ausgewiesen.

Ebenfalls von den Sperrungen betroffen ist die Bushaltestelle Ankerplatz. Von heute ab 16 Uhr bis Montag 8 Uhr ist der Buswendehammer an der Haltestelle gesperrt. Durch die fehlende Wendemöglichkeit kann es zu Verzögerungen im Linienverkehr kommen. red