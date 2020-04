Viele Trauerbräuche bleiben bis auf Weiteres tabu

Wenn bei Bestatter Rolf Gregor das Telefon klingelt, geht es schon länger nicht mehr allein um akute Todesfälle. So vielfältig ist die Dienstleistung seiner Branche inzwischen. In Zeiten von Corona wird der Bestattungsmeister und Schreiner aus Ladenburg oft auch um Auskünfte zu Trauerfeiern gebeten. So musste Gregor einem Anrufer erklären, dass es nichts bringe, früher zu erscheinen. Denn der Teilnehmerkreis sei im Wesentlichen auf in gerader Linie Verwandte und Angehörige der häuslichen Gemeinschaft beschränkt.

Umarmen und Hände schütteln oder beispielsweise Chorgesang sowie eine Vielzahl von Trauergästen, die Verstorbenen die letzte Ehre erweisen: Vieles, was bislang üblich und für Trauernde hilfreich war, ist zurzeit nicht erlaubt. Kirchen, Kapellen und Krematorien stehen für Abschiedszeremonien nicht zur Verfügung. „Das bringt große Verunsicherung mit sich“, sagt Gregor. Er weiß auch warum: „Da fehlt etwas, wenn Zuspruch und Trost in der Form, wie es hierzulande Tradition ist oder wie es Trauernde im Sinne der Verstorbenen gern hätten, nicht möglich sind.“

„Wehren uns mit aller Kraft“

Dagegen stemmt sich Oliver Stock vom gleichnamigen Bestattungsinstitut in Edingen-Neckarhausen so gut es derzeit eben noch geht: „Mit aller Kraft wehren wir uns dagegen, dass Bestattungskultur flöten geht“, erklärt Gregors Kollege. Deshalb behalte sein Haus den Ablauf von Trauerfeiern grundsätzlich bei und ermögliche beispielsweise Musik von tragbaren Geräten oder von Organisten, wo es im Freien möglich sei. „Das freundliche Wetter kommt uns da momentan entgegen“, sagt Stock.

Sein Haus blickt auf eine Familientradition seit 1813 zurück. Von daher weiß Stock: „Hätten die Menschen nach dem Krieg mit all seinen Zerstörungen abgewartet, bis alles wieder perfekt ist, hätte es in 20 Jahren noch keine Normalität gegeben.“ So dürfe man auch „aufgrund einer Corona-Verordnung nicht den gesunden Menschenverstand ausschalten“. Der Ladenburger Gregor baut auch darauf, dass es lediglich „eine Frage der Zeit ist, bis diese Vorschriften wieder gelockert werden“. Bis es soweit ist, erscheinen Maßnahmen gegen die Verbreitung des Virus auch bei Trauerfeiern alternativlos. Stock aus Edingen-Neckarhausen sieht es so: „Das Land hat eine ganz gute Formulierung gefunden, die in der Praxis funktioniert.“

Doch stellt sich auch die Frage, wie sich Bestatter selbst schützen. Bei der Ausübung ihres in Baden-Württemberg anerkannt systemrelevanten Berufs gilt laut Landesinnung Bestattungsgewerbe schon immer der Merksatz: „Der Keim stirbt nicht mit“. Wie wappnet sich die Branche also für möglicherweise zunehmende Corona-Todesfälle? „Ich sehe das relativ entspannt“, entgegnet Gregor. Doch in Gesprächen erlebe er es oft, dass Fernsehbilder mit sich stapelnden Särgen in Corona-Krisenregion wie New York City oder Norditalien innerlich offenbar auf unser Land übertragen würden. „Ich weiß nicht, wie die Leute darauf kommen, aber viele meinen, dass wir Arbeit ohne Ende hätten“, sagt Gregor. Dabei sei in Deutschland derzeit keinesfalls eine erhöhte Sterblichkeit im Zusammenhang mit dem Coronavirus festzustellen. „Um die 5000 Todesfälle seit Ausbruch der Epidemie in ganz Deutschland spüren wir als Bestatter nicht“, bestätigt Stock.

Eigenschutz immer Thema

Gleichwohl bringt die weltweit grassierende Corona-Epidemie „mehr Aufwand in Form von Eigenschutz mit sich“, so Gregor. Es bereite selbst dem Notfallteam der Landesinnung „große Probleme“, Schutzausrüstung zu bekommen. Gregor hat „aber auch noch von keinem Kollegen gehört, dass es irgendwo pressiert hätte“. Über einen gewissen Grundstock verfüge jeder Bestatter, denn es gebe ja auch ohne Corona Fälle von Toten, die infektiös seien. „Schon beim Bewegen des Oberkörpers einer Leiche kommt Luft aus der Lunge, die mit ansteckenden Keimen belastet sein kann“, weiß Gregor um die Gefahr, mit der umzugehen sei.

Vor 25 Jahren hat sich Gregor in Ladenburg selbstständig gemacht. Doch den professionell-pietätvollen Umgang mit Tod und Trauer kennen er und sein Bruder Jürgen, der den väterlichen Betrieb in Heddesheim übernommen hat, ebenso wie Stock schon von Kindesbeinen an: Bereits der Großvater der Gregors baute als Schreiner auch Särge. Als Trauergestalt mit Zylinderhut erscheint der Bestatter bis heute in Literatur und Film, aber auch im vielerorts gelebten Brauchtum.

„Die Vorstellung vom Totengräber ist noch geläufig, hat aber mit dem echten Leben schon lange nichts mehr zu tun“, sagt Gregor. Das echte Leben wird indes zurzeit von Corona beherrscht. Und dazu gehört wegen Besuchsverboten oft auch ein „einsamer Sterbeprozess ohne Begleitung durch Angehörige“, bedauert Gregor. „Aber es wird auch wieder ’rumgehen“, seufzt er. Und es ist spürbar, dass die aktuelle Situation selbst erfahrenste Bestatter beschäftigt.

