Vier Einbrüche an einem Tag

Gleich vier Wohnungseinbrüche haben sich in Hirschberg und Weinheim an nur einem Tag ereignet. Jetzt sucht die Polizei Zeugen. Wie die Beamten am Donnerstag mitteilten, ertappte eine Frau am Mittwoch gegen 18.45 Uhr zwei Einbrecher in einem Einfamilienhaus der Weinheimer Bergstraße. Zunächst bemerkte sie beim Heimkommen die offene Eingangstür und in der Wohnung schließlich zwei schwarz gekleidete Männer, die daraufhin sofort flüchteten. Zuvor hatten die Täter alle Räume durchsucht und dabei nach dem jetzigen Kenntnisstand Schmuck im Wert von über 1 000 Euro entwendet.

Im Büttemerweg in Hirschberg hörte um 21 Uhr ein Bewohner Einbruchslärm. Als er sich bemerkbar machte, flüchteten die Täter. Sie hatten zuvor vom Garten aus das Küchenfenster aufgehebelt. Dabei fielen Gegenstände herunter und machten den Bewohner aufmerksam. Zwei weitere Einbrüche wurden in der Goethestraße und im Burgweg in Hirschberg gemeldet. Im Burgweg hebelten die Täter eine Balkontür auf, durchwühlten im Haus Schubladen und Schränke und stahlen mehrere Hundert Euro Bargeld sowie eine blaue Daunenjacke. In der Goethestraße rissen die Einbrecher zunächst ein Gitter vor einem Fenster im Untergeschoss mit brachialer Gewalt heraus und schlugen dann die Scheibe ein. Was sie stahlen, ist noch offen. In allen Fällen hofft die Kripo auf Hinweise an Telefon 0621/174-44 44. pol/agö

