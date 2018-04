Vier Jungs rocken das „EL EL“

Anzeige

Spielen, was Spaß macht

Nach einem ersten Kennenlernen machten die Vier immer mehr zusammen Musik. Aus der Juz-Band ist mittlerweile eine relativ selbst organisierte eigene Band erwachsen. Eine Reihe von Auftritten hatte die Formation „ColourJET“ in Edingen bereits, unter anderem beim Fest der Kulturen und bei Rock-Konzerten im Juz. „Wir sind bislang eine reine Coverband, die von 60s bis 90s alles spielt, was ihr Spaß macht“, erläutert Hannes Morgenthaler und ergänzt: „Aber unsere Liebe gilt dem Rock.“ Trotzdem sind auch Balladen und ruhige Lieder im Repertoire. „Von Bob Dylan bis zu Deep Purple ist am Sonntag für jeden was dabei“, verspricht die Band. hje

© Mannheimer Morgen, Samstag, 07.04.2018