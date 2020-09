Vier neue Corona-Fälle

Vier neue bestätigte Corona-Fälle hat das Landratsamt am Dienstag für den Rhein-Neckar-Kreis gemeldet. Zwei davon entfallen auf die Gemeinde Heddesheim, ebenfalls zwei auf Heiligkreuzsteinach. Das geht aus der Gemeinden-Liste, die die Behörde täglich aktualisiert. In Heddesheim gibt es somit jetzt drei „aktive Fälle“, also Personen, die sich wegen eines positiven Corona-Tests noch in Quarantäne befinden. Insgesamt sind dies kreisweit noch 76 Infizierte, sechs weniger als am Montag. Zehn Personen konnten bis Dienstag neu aus der Quarantäne entlassen werden.

Seit Anfang September führt die Statistik des Rhein-Neckar-Kreises 204 neue Corona-Fälle auf, 57 mehr als im Vergleichszeitraum des Vormonats (1. bis 22. August). Insgesamt hatten sich im August 270 Menschen nachweislich mit SARS-CoV-2 infiziert, besonders in der zweiten Monatshälfte waren die Zahlen im Kreis angestiegen. Im September zeigt sich gleichwohl ein leichter Trend nach unten: Seit dem 12. des Monats liegt der tägliche Zuwachs im einstelligen Bereich. Eine Ausnahme bildete das vergangene Wochenende, nachdem in einer Unterkunft in Neulußheim 17 Personen positiv getestet worden waren. Weitere Tests dort hatte das Landratsamt für den gestrigen Dienstag, 22. September angekündigt. agö

