Vier Verletzte bei Kutschunfall an Waldgaststube

Forst an der Weinstraße.Bei einem Kutschunfall im rheinland-pfälzischen Forst haben am Sonntagmittag vier Personen zum Teil schwere Verletzungen erlitten. Wie ein Polizeisprecher am Montagmorgen auf Anfrage mitteilte, war ein Kutschfahrer um 14.35 Uhr mit seinem Gefährt in den Weinbergen unterwegs, als er auf Höhe von "Thomas' Waldweinstube" wenden wollte. Bei dem vermutlich zu eng geführten Wendevorgang berührte der Kutschführer seine Pferde mit der Deichsel, die ihm darauf durchgingen.

In der Folge liefen die Pferde unkontrolliert in eine voll besetzte Bierzeltgarnitur. Dabei wurden zwei Personen schwer und eine Person leicht verletzt. Auch der Kutschführer, der laut Polizeiinformationen von seiner Kutsche stürzte, erlitt leichte Verletzungen. Zur direkten ärztlichen Versorgung kamen mehrere Krankenwagen und Notärzte an die Unfallstelle. Für den Transport der Schwerverletzten rückte ein Rettungshubschrauber an, der aufgrund des unebenen Geländes in den Weinbergen landen musste.

Zur genauen Unfallursache konnte zunächst keine verbindlicher Grund genannt werden. Auch die Höhe des Sachschadens war laut aktuellen Erkenntnissen noch unklar. Über den Gesundheitszustand der Schwerverletzten konnte der Polizeisprecher am Montag noch keine weitere Auskunft erteilen. Die Ermittlungen der Beamten dauern an. (pol/mer)