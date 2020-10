Vier Verletzte nach Unfall auf L 592

Sinsheim.Bei einem Unfall auf der L 592 sind drei Personen leicht und eine Person schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei habe eine 34-Jährige die Vorfahrt eines anderen Wagens missachtet und kollidierte mit diesem.

Die 34-Jährige fuhr kurz vor 19 Uhr auf der A6 in Richtung Mannheim, als sie an der Anschlussstelle Sinsheim-Steinsfurt die Autobahn verließ und auf die L592 auffahren wollte. Hierbei stieß sie mit einem Mercedes, welcher aus der Richtung Sinsheim-Reihen kommend unterwegs war, zusammen. Die 49-jährige Fahrerin des Mercedes wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Auch die 34-jährige Fahrerin und ihre drei Mitfahrerinnen, darunter eine schwangere Frau, mussten in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

An den Fahrzeugen entstand erheblicher Schaden und mussten abgeschleppt werden.

