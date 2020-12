Vier weitere Todesfälle

Die Corona-Pandemie sorgt auch im Rhein–Neckar-Kreis für weitere Todesfälle: Wie das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises mitteilt, sind am Wochenende vier Personen verstorben. Auch die Zahl der Sieben-Tage-Inzidenz steigt weiter deutlich an; derzeit liegt sie bei 195,9.

Von den vier am Samstag neu gemeldeten verstorbenen Personen aus dem Rhein-Neckar-Kreis waren drei männlich und eine weiblich. Von diesen drei verstorbenen Männern waren einer zwischen 70 und 80, zwei zwischen 80 und 90 Jahre alt. Auch die verstorbene Frau war zwischen 80 und 90 Jahre alt. Zur Erläuterung: Zum Schutz der Persönlichkeitsrechte der Verstorbenen und ihrer Angehörigen gibt das Landratsamt weder das genaue Alter der Toten noch deren Wohnort an.

Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz, ein zentraler Faktor für weitere Maßnahmen, steigt seit Tagen kontinuierlich an: am Samstag von 191,8 auf 192,6 und am Sonntag noch einmal sehr deutlich auf 195,9.

Die Gesamtzahl der Fälle erhöhte sich am Samstag auf 8199 und am Sonntag auf 8300. Damit verlangsamte sich der Anstieg in diesem Zeitraum allerdings von 200 auf 101.

Auch die Zahl der aktiven Fälle sank von 1407 am Samstag auf 1314 am Sonntag. Bei aktiven Fällen handelt es sich um Personen, die positiv getestet sind und sich deshalb in Quarantäne befinden. In welchen Städten dies der Fall ist, steht nicht fest. Denn die Aufschlüsselung nach Kommunen erfolgt an Wochenenden durch das Landratsamt nicht.

© Mannheimer Morgen, Montag, 14.12.2020