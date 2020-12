Rhein-Neckar/Heidelberg.Im Rhein-Neckar-Kreis sind am Samstag vier weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus bestätigt worden. Wie es in einer Meldung der Verwaltung heißt, handelt es sich dabei jeweils um einen einen Mann im Alter zwischen 70 und 80 Jahren, zwei Männern zwischen 80 und 90 Jahren und eine Frau, die ebenfalls zwischen 80 und 90 Jahre alt war. Insgesamt hat es im Kreis nun seit Beginn der Pandemie 147 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben.

In der Stadt Heidelberg und dem Rhein-Neckar-Kreis sind bis zum Samstag zudem insgesamt 237 weitere Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Davon fallen 35 Neuinfektionen auf die Stadt und 202 auf den Kreis, teilte das Landratsamt in der Pressemitteilung mit. Weiterhin sind in Heidelberg 23 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus bekannt.

Damit wurden seit Ausbruch der Pandemie insgesamt 10 527 bestätigte Fälle gemeldet. Dabei hat es 2328 im Stadtgebiet gegeben und 8199 im Landkreis. Die 7-Tage-Inzidenz (Fälle pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen) liegt nach Angaben des Landratsamts derzeit bei 126,3 in Heidelberg und 192,6 im Kreis. Als genesen von der Krankheit gelten mittlerweile insgesamt 8622 Personen. Mit insgesamt 170 Verstorbenen in Stadt und Kreis beläuft sich die Zahl der aktuell bekannten aktiven Fälle auf 1735 (328 in Heidelberg, 1407 im Landkreis).

© Mannheimer Morgen, Samstag, 12.12.2020