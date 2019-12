Vierbeiner bekommen ihre eigenen Plätzchen

Leberwurst-Haferkekse? Oder lieber „Leckerlis“ mit Thunfisch und Karotte? Da läuft nicht nur Cash, Nelly, Maily und Fanny das Wasser im Maul zusammen. Was deren Frauchen und ein junger Mann namens Leo gebacken haben, das waren Renner beim ersten Hundeweihnachtsmarkt auf dem Platz des Vereins der Hundefreunde (VdH) Ladenburg. Die zuckerfreien Plätzchen einer zwölfköpfigen Trainingsgruppe aus den Reihen der Gastgeber gab es unter anderem auch noch als Süßkartoffel-Minze-Mischung und als Rinderhack-Quark-Happen.

„Hochwertige Zutaten machen ein gutes Leckerli aus“, weiß Claudia Mandel als Trainerin im Turnierhundesport (THS) mit 28-jähriger Erfahrung. Ihre junge Kollegin Michelle Bartsch ergänzt: „Das ist natürlich nicht als Hauptfutter, sondern als Anreiz und Belohnung gedacht.“

Mancher Außenstehende mag die Stirn runzeln angesichts dieses Weihnachtsmarkts mit rund 20 Ausstellern und allem, was im Umgang mit den geliebten Vierbeinern als sinnvoll erscheint. Doch auch für die 22-jährige Ladenburgerin Bartsch, die bereits seit neun Jahren THS betreibt, ist klar: „Im Gegensatz zu früher, als der Hund als reines Haustier galt, ist er heute Familienmitglied und für uns sogar Sportkamerad.“ Es verbinde, wenn man bei Wind und Wetter mit dem Tier auf Turnieren unterwegs sei, erklärt Mandel.

Für beide Frauen ist der VdH selbst „wie eine zweite Familie“. Da gehören Adventstraditionen eben auch dazu. Eine solche soll der Weihnachtsmarkt begründen: „Bei so einer tollen Resonanz zur Premiere sollten wir das jährlich machen“, sagt VdH-Chef Dieter Neu. „Es war schon wunderschön, alles gemeinsam vorzubereiten“, erklärt Annette Koch am Leckerli-Stand mit Elahe Prommersberger.

„Die Idee gab´s schon länger, und als uns der befreundete Verein Listenhunde-Nothilfe noch mal an-stupste, haben wir‘s umgesetzt“, berichtet Mitorganisatorin Kim Freund. Währenddessen strahlte Töchterchen Emily, das wie ihre kleine Schwester Jasmin mit Hunden aufwächst, über eine Ausführleine als Tombolagewinn.

Außerdem gab es Hundehalsbänder in großer Stilvielfalt, Kauartikel zur Gebisspflege und wärmende Hundemäntel, aber auch einiges für Zweibeiner wie Glühwein, Kuchen und Kleidung. Zudem wurden vor Ort Dienstleistungen offeriert: Katharina Bär-Ries schnitt auf Wunsch Krallen und reinigte Hundeohren. In Ilvesheim betreibt sie einen Hundesalon. Am Stand fragte eine Besucherin nach Zahnreinigung mit Ultraschall und Fellpflege, die Bär-Ries auch für Katzen anbietet. „Ohne Vollnarkose“, wie sie betont.

„Ich finde es richtig schön, auch weil man im Vergleich zu anderen Weihnachtsmärkten viel Platz hat“, sagt Border-Collie-Halterin Petra Klodt. „Der Hundeweihnachtsmarkt ist super“, findet auch Martina Schwind, die mit Spitz, Japan Chin sowie Zwergpinscher unterwegs war – und Ehemann. Uwe Schwind sagt: „Ich freue mich über alle Veranstaltungen, zu denen man seine Hunde mitbringen darf.“

