Viernheim: Polizei nimmt vier mutmaßliche Geldfälscher fest

Sie sollen im großen Stil Falschgeld in Umlauf gebracht haben - am Smstag wurden vier junge Franzosen im südhessischen Viernheim von Beamten der Karlsruher Kriminalpolizei festgenommen. Das erklärte die Staatsanwaltschaft Karlsruhe am Freitag und verwies auf eine Aktion der Kriminalbeamten vom zurückliegenden Wochenende. Demnach wird den Männern im Alter von 19 bis 22 Jahren vorgeworfen, Teil einer Tätergrupierung zu sein, die in Baden-Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz systematische falsche 100 Euro-Noten in Umlauf brachte.

Laut Mitteilung der Ermittler wurde das beschuldigte Quartett seit Oktober 2019 beobachtet und am Samstagnachmittag gegen 15.55 Uhr bei einer Kontrolle gestellt. Nachdem die Verdächtigen erfolglos versucht hatten, mit einem ihrer Fahrzeuge zu flüchten, konnten sich anschließend widerstandslos festgenommen werden. Bei der Festnahme stellten die Ermittler neben zahlreichen gefälschten 100 Euro-Noten auch 2500 echtes Bargeld sowie diverse Gegenstände sicher, die mit Falschgeld gekauft worden sein sollen.

Am Sonntag wurden die vier Festgenommenen einem Hafrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ. Die Verdächtigen wurden daraufhin in Justizvollzugsanstalten überstellt. Die Ermittlungen dauern an. (pol/mer)