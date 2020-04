„Völlig anderes Arbeiten als vor Corona“

Es geht mal wieder rund an diesem Vormittag: Ständig klingelt das Telefon. Dabei ist Hausdirektor Steve Kühny bei der Verwaltung im Heddesheimer „Haus am Seeweg“ (76 Bewohner) an diesem Vormittag ganz auf sich gestellt. Bewundernswert: Ein Scherz mit dem „MM“-Reporter ist dennoch drin. „Meinen Humor werde ich auch in Zeiten von Corona nicht verlieren.“ Das hat sich Kühny fest vorgenommen.

...