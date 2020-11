Vollbrand eines Stalls – 50.000 Euro Sachschaden

Germersheim.Bei einem Brand eines Gebäudes in Germersheim ist am Samstagmorgen ein Sachschaden von rund 50.000 Euro verursacht worden. Wie die Polizei mitteilte, geriet die Stallung aus bislang ungeklärter Ursache gegen 6.40 Uhr in Brand. Im Stall, der nicht mehr als solcher genutzt wird, befanden sich keine Tiere. Ein Übergreifen des Feuers auf angrenzende Gebäude ist durch die Feuerwehr verhindert worden. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

