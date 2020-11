Vollsperrung der Nibelungenbrücke wegen Arbeiten am Turm ab Montag

Worms.Wegen Unterhaltungsarbeiten am Nibelungenturm in Worms wird die B47 auf der alten Nibelungenbrücke von Montag, 2. November, bis Freitag, 6. November, voll gesperrt. Wie der Landesbetrieb Mobilität Worms weiter erklärt, wird der Verkehr von Hessen über Worms über die parallel verlaufende neue Rheinbrücke B47 umgeleitet. Außerdem gesperrt sind die Abfahrt von der B47 zur B9 in Richtung Mainz und die Auffahrt von der B9 aus Mainz kommend zur B47 in Fahrtrichtung Hessen. Eine Umleitungsstrecke für den Auto- und Fahrradverkehr wird ausgeschildert. Die Baukosten betragen 49.000 Euro.

